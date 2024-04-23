降息預期調整與地緣政治影響 全球股票基金多呈資金淨流出

部分聯準會官員釋出鷹派談話，加上中東地緣政治局勢動盪延續，全球股市投資情緒續偏保守。回顧全球股票型基金資金流向，過去一周主要地區股票型基金皆呈資金淨流出狀態，呼應了當下保守的市場情緒；若從年初至今來看，則是僅有美國與全球新興市場股票型基金呈現資金淨流入狀態，其中又以美國累計淨流入474.3億元，動能居全球之冠。

安聯投信表示， 在包括美國經濟數據影響市場對聯準會降息預期、中東局勢以及持續釋出的財報各方因素影響下，上周美股主要指數漲跌互見，其中科技成長股較受壓抑、道瓊指數則是逆勢成長、單周收紅，但道瓊歐洲600指數仍受美股指數影響單周走跌；在全球其他股市部分，亞股受美股影響幾乎全線走跌，僅中國A股為少數單周收紅者，其餘國家地區單周皆有幅度不一的走跌。

安聯投信表示，近期勞動市場數據超乎市場預期，降低了市場原先對降息較樂觀期待，同時也暗示美國經濟韌性十足；不過與此同時，若利率在高點維持越久、對金融領域承壓就越大，相對較弱的部分出狀況機會自然可能上升，故聯準會應仍會於今年開啟降息循環。

安聯投信表示，展望2024年，經濟軟著陸仍是基本情境，且隨著央行有望開起降息循環，持有現金的機會成本上揚，故目前仍維持對股票長期震盪走升的看法，且可將現金維持在較低的水位，聚焦高品質的大型股、積極尋找被低估的區域與產業，參與降息循環中的評價調整以及美國穩健的經濟成長。

在台股部分，安聯投信台股團隊表示， 近期影響台股因子包括了重要法說不如預期、通膨數據影響市場對聯準會降息預期政策，還有中東局勢新變化等不確定性以及漲多的籌碼面因素均壓抑市場信心，打亂從去年底到近期以來台股的多頭格局。

在國際情勢面，安聯投信台股團隊表示，中東局勢相對撲朔迷離增添了市場不確定性，並在當前台股架構下，多了一個壓抑市場信心的因子；至於後續是否會進而牽動國際能源價格、原物料或其他供應鏈的供需等狀況，也應持續留意關注。

在產業面，安聯投信台股團隊表示 ，AI帶動結構性成長動能、半導體整體狀況好轉趨勢仍在，IP/ ASIC長線成長能見度仍佳，並建議可持續留意雲端伺服器、車用電子與先進製程等成長趨勢，以及包括綠能、儲能與重電等傳產股的機會。

安聯投信台股團隊表示 ，近來幾個月股市漲幅較大，市場投資情緒也相對樂觀，任何波動都難免引發部分獲利了結壓力，故近期事件或有助於緩和市場短期過熱情緒；此外隨著時序來到第二季中場，科技業進入淡季、營收動能相對不強，故可靜待市場變化、同時伺機汰弱留強。