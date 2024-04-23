投資級與新興市場債券基金 單周迎來資金淨流入

包括中東地緣政治動盪、美國強勁經濟數據以及聯準會官員的鷹派談話持續影響債市投資情緒，資金動能與表現轉為相對保守。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周投資級債與新興市場債券基金單周迎來資金淨流入，其中投資級債券基金淨流入金額較前一周明顯降溫。

安聯投信表示，市場情緒指標美國10年期公債殖利率過去一周走勢震盪，最後單周上漲10個基點收於4.62%左右，壓抑債市資產表現。觀察全球主要債券資產，過去一周內幾乎全數走跌，其中又以房貸擔保相關債券指數與可轉債指數單周跌幅較為明顯；若從信用評級來看，則以評級較低者為信用債中跌幅較大者。

從總體經濟面來看，安聯投信表示，國際貨幣基金(IMF)4月對全球經濟的成長有所調升，較1月份的預估更高，其中對美國經濟的預估從1月的2.1%上修到2.7%、表現較預期強勁；此外部分新興市場如新興歐洲等也表現強勁，皆有利於帶動全球經濟成長。

進一步觀察美國經濟，安聯投信表示，美國3月份零售銷售年增和月增率都較前值成長，失業率也略降至3.8%，就業市場的穩健表現提供薪資成長動能，且消費力道比預期為強；製造業部份庫存回補帶動訂單回升，庫存持續去化中，不過最後還是要看終端需求對回補程度的影響。整體來說，展望美國景氣，不著陸(No-landing)的機率有所上升。

在債券投資方面，安聯投信表示，近期數據顯示景氣與通膨表現高於預期，或可能推遲聯準會降息時間點，加上目前美債殖利率曲線仍呈倒掛，從投資效率來看中天期債券相對較佳，有機會參與降息帶來的資本利得、也可追求較高收益；此外，因景氣優於預期對信用基本面帶來支撐，加上信用債的收益率仍較公債為高，建議應鎖定收益率較高、信用評級也較佳的信用債券，透過息收來累積報酬率的同時也降低潛在的風險。