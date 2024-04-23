千金股有壓 降至12檔

台積電上周在法說中對半導體產業前景看法保守，造成千金股昨（22）日賣壓沈重，除工具機指標股亞德客-KY（1590）逆勢收紅上漲2.3%外，其他都收黑。弘塑及鈊象則跌破千元，使千金股檔數由上周五的14檔降至12檔。

在12檔千金股中，IC設計及矽智財（IP）族群表現弱勢，以力旺跌停最慘，收在1,975元，跌落2,000元以下；川湖同樣亮燈跌停。另外，祥碩、嘉澤、M31、創意等跌幅都超過4%。

2,000元以上的千金股表現稍微好一些，大立光跌0.4%最抗跌；股王信驊雖小跌0.6%、收在2,980元，失守3,000元關卡；股后世芯-KY則跌3.3%，收在2,765元。另外，緯穎人工智慧（AI）純度高，漲多拉回幅度也不小，昨日大跌6.7%，收2,160元。

台股昨日出現兩檔「墜落千金」。其中，弘塑為半導體設備廠，是台積電概念股，3月首度加入千金股俱樂部，在本月17日台積電法說前一日收在1,110元歷史新高，短期漲幅在千金股中最為搶眼。但弘塑在台積電法說後股價跟著下挫，昨日更大跌100元、跌幅9.7%、收930元，退出千金股行列。

另外，遊戲股王鈊象，也是在3月進入千金股俱樂部，股價最高衝到1,165元，但從4月初以來一跌再跌，昨日又下挫20元、跌幅2%、收在980元。