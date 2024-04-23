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台股紅翻黑 電子股氣虛…季線保衛戰開打

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股。圖／聯合報系資料照片
台股。圖／聯合報系資料照片

人工智慧（AI）、半導體族群領跌，台股昨（22）日欲振乏力，在短線停損賣壓出籠及外資再賣超129.5億元下，即使公股行庫低接護盤買超72.3億元，終場仍跌115點、收19,411點，成交量萎縮至4,922億元，季線保衛戰開打。

法人認為，大盤上周五爆量大跌，籌碼零亂，仍需要時間消化，本周焦點在美股重量級科技股財報及中東局勢進展。

美股四大指數上周五只有道瓊指數收紅，費城半導體指數大跌。亞股昨日漲跌互見，台股在經歷上周大跌逾千點後，短線跌深，吸引多頭買盤昨日早盤大舉搶反彈，激勵盤中指數一度大漲168點、上衝至19,695點。

不過，在短線停損賣壓出籠、及外資賣超下，AI、半導體股賣壓沈重，指數漲點快速收斂，盤中紅翻黑，雖然多頭力挽狂瀾，午盤一度翻紅，但在市場追價無力下，加權指數終場跌逾百點收市，距季線19,266點支撐僅145點；櫃買指數同樣收黑且跌勢更重，跌5.69點、跌幅2.3%、收236.73點，暫時守穩半年線支撐。

盤面上，個股漲跌家數勢均力敵，類股及族群則漲多跌少，電子股領跌。台積電（2330）大幅震盪，盤中雖一度翻紅，最後一盤爆出5,864張賣單壓低股價，終場收在742元，下跌8元。電子族群以電腦類股指數跌3.2%最重，半導體類股指數跌1.4%；非電族群則以塑膠、紡纖、食品、金融等類股較強勢，展現撐盤效果，但電機電纜股最弱勢，指標重電股殺到跌停，軍工概念股也走弱。

三大法人昨日合計賣超113.9億元，其中外資賣超129.5億元，連九賣，累計賣超金額2,078.7億元；投信買超72.1億元，連七買；自營商賣超56.5億元，連八賣。八大公股行庫低接護盤，買超72.3億元，連六買；五大壽險金控也進場買超75.8億元。

就技術面來看，加權指數仍守住季線支撐，雖然收盤點位再寫拉回新低，但沒跌破上周五最低點19,291點。綜合統一投顧董事長黎方國、華南投顧董事長儲祥生等看法，台股籌碼仍零亂，且成交量也大，加上國際不確定因素仍多，需要時間消化，後續要注意美國聯準會（Fed）立場、美股重量級科技股財報、及中東局勢進展。

半導體 台股

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