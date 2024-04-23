國安基金進場評估兩條件 黃天牧：現階段還不用談穩定措施

台股連兩個交易日跌掉快900點，財委會立委昨（22）日關注何時是進場救市時機？財政部長莊翠雲說，若中東戰事繼續擴大、或時間拉長、及資金大量移動影響市場穩定等符合國安基金進場條件才會評估，且須經委員會授權。

金管會主委黃天牧說，台股上兩萬點已經一個多月了，目前是受國際情勢影響，以目前台股趨勢仍須再觀察本周情況，現階段還不需要談市場穩定措施。

台股上周五狂跌774點，昨日再跌115點，合計二個交易日已重挫889點，引發市場悲觀氣氛。黃天牧昨在立法院財委會說，上周五台股下跌是因中東情勢，以及重量級半導體公司對未來業務展望不符市場預期所致，不過他認為，接下來仍要繼續觀察對市場影響。

兩大財經首長看台股

官員表示，過去金管會都在市場進入某些特別情況，視情況依照步驟採取不同措施，但每次股市進展不完全一樣，因此沒有一個固定公式，到何時就一定要做甚麼事情，仍要依不同情勢發展來做最適度安排。

台股連續兩個交易日下跌，失守2萬點大關，引發立法院財委會委員關注，昨日包括立委林德福和羅明才都對財經部會何時要進場救市，表達關切。

羅明才提問，台股跌跌不休，兩萬點站得住嗎？莊翠雲說，台股前波站上兩萬點，上周五跌700多點，昨天又跌百點，她強調，股市波動一定會有上上下下，也都有各自因素。

莊翠雲說，國安基金會密切關注股市狀況，但進場要符合國安基金相關規定且要經過委員會授權。

羅明才追問，一旦中東戰爭持續擴大，是國安基金出手的選項嗎？莊翠雲說，若戰事繼續擴大或時間拉長，還要有資金大量移動，影響到整個市場穩定等進場相關條件，國安基金才會進一步評估。

立委又問及國安基金何時會開會討論，莊翠雲表示，國安基金每三個月開一次例會，前幾周才開過例會，雖然前一次進場獲利逾百億元，但強調國安基金進場目的是穩定資本市場。



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