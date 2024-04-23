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超搖！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

台股樂觀指數 三個月低點

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
台股。記者曾學仁／攝影
台股。記者曾學仁／攝影

美國聯準會降息預期被潑冷水，投資人憂心忡忡。國泰金控昨（22）日公布國民經濟信心調查結果顯示，民眾「台股樂觀指數」、「風險偏好指數」均終結連四漲，同步跌至三個月低點。

國泰金指出，因調查期間內，美國經濟數據優於預期，市場對主要央行降息預期減弱，國際股市區間震盪，調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數從3月的25.3，進一步下滑至18.6，風險偏好指數也從24.7下跌至20，兩項指標都是終結連四漲、並跌至三個月新低。

國泰金調查顯示，有近半數、46%民眾預期，2024年經濟成長率將在3%以上，69%民眾預期通膨仍高於2%。

主計總處今年2月時預估，台灣2024年經濟成長率3.43%，通膨率1.85%。調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.69%，僅46%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上。而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.36%，有69%的民眾認為2024年通膨率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

「壞消息」還不只如此。國泰金（2882）4月調查結果指出，民眾景氣展望樂觀指數下降，消費意願也轉弱。

國泰金控 通膨

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