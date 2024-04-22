聯亞藥主協辦輔導推薦證券商辭任 5月7日起恐停止交易

聯亞藥（6562）17日公告主協辦輔導推薦證券商雙雙辭任，若無法在26日重新找到主協辦輔導券商，恐將自5月7日起終止興櫃市場交易。聯亞藥22日表示，公司目前正積極洽詢其他證券商接手，相信應可很快解決問題。

聯亞藥17日公告指出，4月17日接獲主辦輔導推薦券商統一綜合證券公司， 及協辦輔導推薦券商富邦綜合證券司通知，將辭任聯亞藥之輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。自消息公布後，聯亞藥近三個交易日股價大跌四成，22日股價最低曾探至15.75元，終場收在15.85元，下跌20.39%。

聯亞藥22日說明，此事起因係為自稱美商UBI代表的Eric T律師與林OO女士，屢次至聯亞藥委任之股務代理處聲稱要辦理UBI TW Holdings, LLC（聯亞藥股東之一）之印鑑變更，但經查核與確認，UBI TW Holdings, LLC之公司印鑑完好被保管在創辦人暨目前負責人王長怡手裡。主辦承銷輔導券商因Eric T律師與林OO女士等人屢次前往辦理印鑑變更未成且久久不離去，在不勝其擾下，只能無奈做出辭任決定。

聯亞藥強調，公司股東之經營權相關爭議，經新竹地方法院及台北地方法院最新之判決，均駁回林OO等三人之提告（原告聲稱自己為美商U B I TW Holdings公司指派之聯亞生技董事代表）。台灣司法為屬地主義，聯亞藥不僅尊重台灣司法機關之判決，也依循主管機關之公司登記資訊。

聯亞藥指出，公司目前營運一切正常，並在穩定的營收與獲利中持續成長。自2021年起已開始轉虧為盈，且於2023年通過美國、日本、烏克蘭之官方法規單位查廠，證明聯亞藥具備GMP藥品專業製造的堅強實力，擁有台灣針劑藥品開發與製造（CMC）的頂尖團隊。為了擴充針劑產品線之產能，於2020年啟動之第二條Vial無菌充填產線已建置完成，並於4月19日完成台灣衛福部食藥署（TFDA）的新增產線查廠，此新產線通過GMP查核後可加入量產並提供4倍產能，大幅降低Vial針劑產品的生產成本及提高獲利。

聯亞藥表示，自行研發之生物相似性藥品重組人類紅血球生成素UB-851、及愛滋病新複方新藥NDF01已向衛福部TFDA申請藥品查驗登記。當取得台灣藥證後，將分別成為第一個國產的紅血球生成素生物相似性藥品及劑量適合東方人服用之愛滋病複方新藥，不僅能解決國內仰賴進口藥或缺藥之問題，並可達到支持衛福部欲「強化國內藥品穩定供應機制」之目的。

對此次遭自稱關係企業代表人士挑起之印鑑變更事件之波及而引起主、協辦承銷輔導券商辭任一事，聯亞藥表示，對股東深感抱歉。目前正積極洽詢其他證券商接手中，相信應可很快解決問題。