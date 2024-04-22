雙低優勢族 法人卡位

台股昨（22）日面臨調節賣壓，在季線以上震盪換手，避險資金轉進具低價、低股價淨值比的「雙低優勢股」，如京城銀（2809）、慧洋-KY等更吸引法人買盤進駐，專家看好後市仍有輪動空間，但操作量力而為。

美聯準會（Fed）官員一再出面打擊降息預期，加上美超微（Supermicro）、輝達（NVIDIA）等人工智慧指標暴跌，壓抑美科技股多頭氣勢，台股昨日持續承壓，由電子權值股及漲多股領跌，盤面結構持續進行調整。

市場避險情緒升溫下，資金快速輪動，並鎖定籌碼相對穩定的低基期、低股價個股，以法人近五日買超逾千張標的來看，群益證、國票金、三商壽、京城銀、聯強、永捷、亞泥、潤泰新、龍邦、慧洋-KY等，昨日漲幅在1.2%至5.1%不等。

金融股昨日表現相對抗跌，主要受惠部分外資及投信資金挹注，其中，近期傳出併購題材的京城銀，殖利率逾5%且股價淨值比僅1.2倍，昨日反彈3.5%收55.9元，至於國票金、三商壽、群益證等三檔股價淨值比亦低於1.3倍，具防禦優勢。

市場豐沛游資持續轉進低基期傳產族群，尤其具有資產活化題材的亞泥、潤泰新、龍邦等龍頭股，近日都見到特定高頻交易買盤進出，技術面逐漸翻多，市場專家看好後市仍有補漲空間可期。

慧洋-KY自行結算第1季稅前純益14.9億元，較去年同期虧損大為好轉，主要拜第1季散裝航運日租金行情淡季不淡，隨近期中東緊張局勢升溫，且紅海危機未歇，貨主搶倉潮可能再度浮現，後市營運加溫可期，吸引投信連日敲進，昨日股價漲4.3%收69.2元，創波段高點。