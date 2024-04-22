快訊

超搖！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

雙低優勢族 法人卡位

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
股價強勢「雙低優勢股」
股價強勢「雙低優勢股」

台股昨（22）日面臨調節賣壓，在季線以上震盪換手，避險資金轉進具低價、低股價淨值比的「雙低優勢股」，如京城銀（2809）、慧洋-KY等更吸引法人買盤進駐，專家看好後市仍有輪動空間，但操作量力而為。

美聯準會（Fed）官員一再出面打擊降息預期，加上美超微（Supermicro）、輝達（NVIDIA）等人工智慧指標暴跌，壓抑美科技股多頭氣勢，台股昨日持續承壓，由電子權值股及漲多股領跌，盤面結構持續進行調整。

市場避險情緒升溫下，資金快速輪動，並鎖定籌碼相對穩定的低基期、低股價個股，以法人近五日買超逾千張標的來看，群益證、國票金、三商壽、京城銀、聯強、永捷、亞泥、潤泰新、龍邦、慧洋-KY等，昨日漲幅在1.2%至5.1%不等。

金融股昨日表現相對抗跌，主要受惠部分外資及投信資金挹注，其中，近期傳出併購題材的京城銀，殖利率逾5%且股價淨值比僅1.2倍，昨日反彈3.5%收55.9元，至於國票金、三商壽、群益證等三檔股價淨值比亦低於1.3倍，具防禦優勢。

市場豐沛游資持續轉進低基期傳產族群，尤其具有資產活化題材的亞泥、潤泰新、龍邦等龍頭股，近日都見到特定高頻交易買盤進出，技術面逐漸翻多，市場專家看好後市仍有補漲空間可期。

慧洋-KY自行結算第1季稅前純益14.9億元，較去年同期虧損大為好轉，主要拜第1季散裝航運日租金行情淡季不淡，隨近期中東緊張局勢升溫，且紅海危機未歇，貨主搶倉潮可能再度浮現，後市營運加溫可期，吸引投信連日敲進，昨日股價漲4.3%收69.2元，創波段高點。

京城銀 慧洋 淨值比

延伸閱讀

新興、慧洋 四檔揚帆

複製鴻海走勢 南亞科大牛翻身

中信金擬併京城銀？黃天牧與中信金都表示不予置評

京城銀賣相佳！傳中信金和開發金都來「求親」關鍵在價格

相關新聞

台股大跌 金管會：還不需穩定措施

台股連兩個交易日跌掉近九百點，立委關切財金部會是否會祭出穩定措施？金管會主委黃天牧昨說，台股上兩萬點已一個多月，目前受國...

台股樂觀指數 三個月低點

美國聯準會降息預期被潑冷水，投資人憂心忡忡。國泰金控昨（22）日公布國民經濟信心調查結果顯示，民眾「台股樂觀指數」、「風...

雙低優勢族 法人卡位

台股昨（22）日面臨調節賣壓，在季線以上震盪換手，避險資金轉進具低價、低股價淨值比的「雙低優勢股」，如京城銀（2809）...

就市論勢／能源、AI、重電 長線主流

台股殺聲隆隆，市場不確定性增加，投資信心潰散，主要來自以伊衝突黑天鵝來襲、中東地緣政治風險攀升，也不利通膨緩解，聯準會（Fed）恐延後降息，美公債殖利率升高，對全球股市造成壓力，上周台積電法說喜憂參半、強調AI需求成長強勁，但消費電子需求不振、下修半導體及晶圓代工成長幅度，造成台股跌破月線面臨季線保衛戰。

台星資本市場合作 跨步

臺灣證券交易所日前赴新加坡交易所舉辦台星AI與科技論壇，由臺灣證交所董事長林修銘，與新加坡交易所總裁羅文才共同揭開序幕，...

券商作業委外 證交所辦說明會

為因應證券業者了解「證券商作業委託他人處理應注意事項」相關問題，臺灣證券交易所日前舉辦宣導說明會，邀請櫃買中心、期交所、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。