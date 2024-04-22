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證交所：透過網路可免費查詢開戶及交易資料服務

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所為服務投資大眾，以「投資人個人資料查詢系統」申請查詢證券開戶及交易明細資料，完全免費，同時，精心製作「證券帳戶明細、有價證券交易資料哪裡查（完整版）」教學影片，簡單明瞭，輕鬆就可上手，民眾可上YouTube觀看。

採用「網際網路」方式申請查詢開戶、委託或成交明細資料，是最省時、最便捷的方法，凡持有合法「自然人憑證」、「工商憑證」及「證券下單憑證」的投資人，全年皆可使用其中任何一種憑證在「投資人個人資料查詢系統」，查詢於證券集中交易市場與跨證券商的個人資料，包括開戶狀況、成交紀錄、委託紀錄及申購狀況。

證交所表示，將以電子郵件，採加密方式，寄送查詢的相關資料至投資人的電子信箱。

此項便民措施不受時間及地域的限制，不收取任何費用，但若需查詢股票庫存餘額，請民眾直接洽詢集保結算所辦理，電話為（02）2719-5805。

證交所提供「透過網際網路申請」、「親至證券商以通訊方式申請」及「親至證交所申請」等三種查詢「證券帳戶」及「交易買賣有價證券資料」方式，其中，「透過網際網路申請」為完全免費，其他二種申請方式均需收費，請民眾多加利用網際網路查詢。

歡迎投資人多加利用「投資人個人資料查詢系統」申請個人開戶及交易明細資料，證交所官網（證交所首頁/產品與服務/查詢個人資料服務/投資人個人資料查詢系統）登入。

另外，如有任何垂詢，可電洽證交所免付費的投資人服務專線（02）2792-8188，將有專人提供服務。

網際網路 證交所

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