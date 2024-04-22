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熱錢退潮？電纜股六檔跌停、重電股王華城跌停板

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
電塔示意圖。圖／ingimage
電塔示意圖。圖／ingimage

台股今22日波動劇烈，早盤一度上漲逾百點，但隨後賣壓出籠，指數下跌翻黑，先前表現強勢的電器電纜和重電類股紛紛重摔，電纜股收盤亮6個跌停燈，大亞（1609）、華榮（1608）、合機（1618）、華電（1603）、宏泰（1612）、榮星（1617）摜跌停，大亞爆出18萬張大量；重電股也齊跌，華城（1519）跌停收824元，成交量逾34萬張的大同（2371）也大跌5.35%，收65.4元。

電纜指數3月中起漲，月底回檔休息後，4月開始往上衝高，18日創下133.95點歷史新高後，隔天無畏大盤大跌超過700點，仍守住五日線，並爆出456.49億元天量。先前電纜還不熱時，成交量多為1至30億，但隨著電纜股大漲，成交量逐漸放大至1、200億，上周五爆出比平常多出超過十倍的大量，今電纜指數重挫逾4%，19日搶進的投資人都套牢。

大亞以65.3元開出，開盤小幅上衝至66.2元，隨後一路下殺至跌停板57.8元，高達一萬多張賣單排隊等著賣，總成交量衝上18萬張，位居成交量第三大。其餘重挫的電纜股也是類似走勢，合機、榮星殺更兇，盤中即鎖跌停。

電纜股重挫在上周籌碼面可見端倪，大亞19日遭外資、自營商賣超，其中外資賣超超過1萬2千張，18日時三大法人同步賣超；華榮19日也遭三大法人賣超，外資也賣超近1萬3千張，只有合機在上周仍獲外資連買。

重電股也同步下挫，華城以930元開出後，雖一度拉高至952元，但開高走低至跌停，收824元；亞力（1514）跌幅逾8%，收151.5元，大同、中興電（1513）下跌5~6%。華城近期股價波動幅度過大，遭列警示股，應主管機關要求，公告自結3月稅後純益3.05億元，年增121%，每股純益1.17元。

跌停 電纜

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