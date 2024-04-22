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台股下跌115點 三大法人賣超114億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

台股22日以19466.44點開出，盤中在平盤附近震盪，尾盤賣壓稍有增重，終場收在19411.22點，下跌115.9點，跌幅0.59%，成交量4,808.58億元，三大法人賣超114.35億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超129.53億元，投信買超71.68億元，自營商賣超（合計）56.5億元，其中自營商（自行買賣）買超9.23億元，自營商（避險）賣超65.73億元。

台股上周重挫，今日早盤開低拉高後，尾盤抵擋不住賣壓，終場下跌逾百點，盤面上以類股來看，營建股表現強勢，其中上市的有京城（2524）、雋揚（1439）、上曜（1316）等三檔漲停，而上櫃的則是有富裔、三豐、印鉐、士開、鉅陞等五檔。

台股 自營商

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