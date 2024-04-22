聯電退出聯詠董事會 兩者股價盤中雙雙下跌

近日傳出令市場震撼的消息，聯詠（3034）公告八席董事候選人名單全為自然人，大股東暨現任法人董事聯電（2303）未入列，這是首次聯電退出聯詠董事會；聯電22日股價開低走低，盤中下跌逾1.5%，而聯詠則是跌幅較重，盤中下跌超過2%。

聯詠成立以來，就被歸類為「聯家軍」要角，也是聯電集團的「大金雞」。近期半導體景氣復甦腳步再度出現雜音，聯電卻退出聯詠董事會，放掉這隻「大金雞」，震撼市場。根據今年3月公告的最新統計資料，聯電持有聯詠股票約1.64萬張，持股比率約2.7％，聯電退出聯詠董事會後，後續是否會出脫聯詠持股，引發關注。

對於聯電退出董事會，聯詠指出，這次董事候選人名單是朝主管機關公司治理的方向努力，增加獨董及女性比例。聯電則表示，尊重聯詠提出的董事候選人名單。

聯詠近年發展OLED驅動IC頗有成績，日前傳出該公司已贏得知名客戶相關手機應用大單，原本外界預期，這會為與其合作關係密切的聯電帶來訂單。不過近日業界消息指出，相關晶圓代工訂單其實是花落台積電，聯詠也會與其合作針對IC生產先進行開發調整，以確保將來的生產良率等表現。

聯電今年第1季合併營收為546.32億元，季減0.6%、年增0.8％，雖然業績連兩季小幅下滑，但仍為歷年同期次高表現，優於預期。聯詠去年全年合併營收1104.29億元，增加0.43%；毛利41.85%，下滑4.48個百分點；稅後淨利233.18億元，減少16.63%，每股純益38.32元。

聯詠今日股價以584元開出，盤中最低一度下探至573元，回測季均線，聯電則是以48.65元開出，盤中最低達48.3元，一舉跌破年線，盤中成交量逾6萬張。