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橡膠股未來展望看俏 這檔盤中改寫逾4年新高

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
橡膠產業逐步走出低潮。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
橡膠產業逐步走出低潮。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

橡膠產業逐步走出低潮，南港（2101）去年營收由虧轉盈，首季營收也繳出亮眼表現，推動22日股價走高，盤中最高一度拉升至54.4元，創下逾4年以來新高，盤中成交量超過4萬張，其餘泰豐、國際中橡、南帝等也都呈現上漲之姿。

南港2023年全年營收78.52億元，年增5.93％。其中營業毛利15.53億元，大增44.58％；稅後純益1.34億元，每股純益0.16元；2022年則是虧損10.24億元。

董事會並決議去年下半年不分派股利，6月24日召開股東常會。南港在美國反傾銷稅衝擊下，2022年營運大受衝擊，銷美市場全面斷絕。南港積極調整市場比重，擴展北美市場銷售比例，且效果有成。除去年營運虧轉盈外，今年前二月累計營收達12億元，也較去年同期增長13.81％。

南港在美國雙反徵稅衝擊下，2022年的營運大受衝擊。南港積極調整市場比重，擴展北美市場銷售比例，且效果有成。除了去年獲利虧轉盈，今年前二月營收12億元，較去年同期增長13.81％。

南港輪胎指出，雖然南港銷美因為反傾銷稅受到影響，原本計畫尋求泰國廠商為南港代工也因價格不確定而放棄，但南港開疆闢土，開發新的客戶，在歐洲、日本、大洋洲都找到新的客戶慢慢補上美國市場，台灣的內銷比重也持續拉高，業績已明顯提昇，南港將持續朝此方向發展，改善營運。

台股今日開低，最高一度拉升至19695.49點，但後續賣壓出籠，盤中下殺至平盤以下，橡膠股表現逆勢抗跌，泰豐盤中上漲逾3%，站上所有均線，國際中橡、南帝漲幅超過2％，華豐、正新、厚生等盤中皆上漲1%左右，帶動整體指數上漲逾1%。

反傾銷稅 營收

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