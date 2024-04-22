美債、非投資級債上周賣壓較重

過去一周債市普遍下跌，但各大債市 ETF 資金流向不一，整體固定收益型 ETF 淨流入14.33億美元，其中，全球、新興市場分別獲9.95億、1.61億美元資金淨流入；但美國、歐洲、新興當地債則分別出現7.53億、3.21億、0.88億美元淨流出。就債券信評類別來看，投資級債 ETF 獲得15.56億美元淨流入，但非投資級債 ETF 資金出現14.74億美元資金淨流出。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，美國通膨不易快速達標，然而考量利率長時期維持在高點對經濟的負面衝擊，聯準會（Fed）下半年應會開始降息，此時採取不短不長的中天期債的利率曝險策略，可保留後續市場若有過度反應時的調整空間。隨著債券債息收益墊高，更適合做為防禦風險性資產震盪的配置。