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美降息幅度收斂…會衝擊台股？ 金管會黃天牧喊免驚

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會主委黃天牧。 中央社
金管會主委黃天牧。 中央社

上週全球股市在地緣政治風險、及降息預期收斂中出現大幅修正，市場擔心今年美國降息幅度收斂、甚至是不降息了，會衝擊台股嗎？金管會主委黃天牧說，降息與否或許對全球資本市場是一個變動因素之一，但資本市場不會完全以降息來做發展的全部主軸，市場仍有其發展的基本面，需做綜合判斷。

黃天牧說，大家對美國降息預期已經有一段時間了，台股就算討論降息，或是一段時間說降息速度沒這麼快，台股還是有本身節奏跟能量。

降息與否或許對全球資本市場是一個因素之一，但資本市場也不會完成以是否降息、或是何時降息，來做整個資本市場發展的全部主軸，市場還是有他發展的基本面，要綜合來判斷。

至於降息與否對金融業影響，黃天牧則認為，最務本之道仍是金融業如何強化因應國際政經情況的韌性，這才是最重要的。

黃天牧說，基本上，我們都已在目前這樣的利率情況下，過了兩三年了，整個金融業已有足夠韌性，即便是降息，例如對保險業來說，有一部分是利有一部分是弊，要看資產負債面會有不同影響。

利率問題的重點，還是金融業本身的風險管理、資產負債管理和整個韌性，這也是金管會過去這幾年來，一直強調對金融機構的韌性、資本適足率和風管能力各方面的增強。

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