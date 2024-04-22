4月國民經濟信心調查：景氣展望樂觀指數下降 股市樂觀情緒同步走低

國泰金控22日發布2024年4月國民經濟信心調查結果，顯示景氣展望樂觀指數下降，股市樂觀情緒同步走低。

民眾景氣展望樂觀指數下降，消費意願轉弱，買賣房意願指數上揚：國發會最新公布的2月景氣對策信號維持綠燈，領先指標與同時指標皆上揚；4月調查顯示，民眾景氣現況樂觀指數下降至8 (3月：14.9)，展望樂觀指數同步走低至3.4 (3月：13.9)，惟仍保持在偏樂觀的正值。大額消費意願指數及耐久財消費意願指數同步轉弱，分別降至11.4 (3月：15.6)及 -9.4 (3月: -6.2)，其中大額消費意願仍偏樂觀。房屋買賣意願近期呈現連續上升趨勢，其中買房意願及賣房意願指數分別上揚至-39.8 (3月：-39.9)及 -1.6 (3月：-6.4)。

46%民眾預期2024年經濟成長率在3%以上，69%民眾預期通膨仍高於2%：主計總處今(2024)年2月預估台灣2024年經濟成長率3.43%，通貨膨脹率1.85%，4月調查結果顯示，民眾對於2024年台灣經濟成長率的平均預期值落在2.69%，僅46%的民眾認為2024年經濟成長率會在3%以上；而民眾對於2024年平均通膨預期值落在2.36%，有69%的民眾認為2024年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2024年的經濟成長較保守，而對於通膨預期相對較高。

國際股市區間震盪，股市樂觀情緒走降，風險偏好同步下跌：調查期間美國經濟數據優於預期，市場對主要央行降息預期減弱，國際股市區間震盪。本月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數走降至18.6 (3月：25.3)，風險偏好指數下跌至20 (3月：24.7)。

對於未來六個月居住地住宅的價格變化預期，這次調查結果比較顯示：合計有72.2%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過3%(較前次調查增加13.8個百分點)，其中52.1%民眾預期房價漲幅介於3-10%(較前次調查增加6.8個百分點)；4.3%民眾預期房價跌幅超過3%(較前次調查減少6個百分點)。整體而言，民眾對於房價上漲的預期去年10月調查時更強。

行政院會於2023年9月底通過房屋稅差別稅率2.0方案，立法院同年12月三讀通過，將在2024年7月上路，2025年5月開徵。針對囤房稅2.0政策對民眾買房意願的影響，這次調查結果顯示：62%的民眾認為政策對買房意願無影響。進一步分析，目前居住處所為承租的群體中有24.1%會因為本政策而提升買房意願，高於全體民眾的19.1%，而目前居住處所為自有或『共』有的群體則有22.1%則會因為本政策而降低買房意願，高於全體民眾的18.9%。