美科技股上周重挫引發台積電開低10元 台股開盤下跌60點

美國科技股上周五（19日）重挫，引發台股今（22）日開盤指數為19,466.44點，下跌60.68點。台積電（2330）開盤價為740元，下跌10元。

群益投顧表示，需警戒加權指數若再度回測19,500點至季線的長下影線。新台幣重貶、美國科技股重挫下，將驅使資金持續著墨房地產和內需政策作多股。美超微股價遭空襲，AI族群面臨壓力測試；台積電則關注3月4日的跳空缺口約711元。

操作題材可留意：

缺電議題備受關注,520題材重電、線纜夯─《彭博社》一篇專欄引起關注，指出台灣發展風電有政策衝突和誤導性目標，新任經濟部長郭智輝上任後得儘快更改政策。能源整合服務商雲豹能源成為第一家自創新板轉上市的企業，單周大漲12.19%，指標股帶動之下,有望帶動同族群比價效應。

上周五美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為37,986.4點，上漲211點、漲幅0.56%，S&P500指數下跌0.88%，那斯達克指數下2.05跌%，費半指數下跌4.12%。台積電ADR漲跌%，較台北交易溢價%。台積電ADR上周五再跌3.4%，較台北交易溢價10.8%，這一波連跌六日下來，回檔多達13.2%

美國人工智慧（AI）概念股上周五重挫，拖累大盤收黑，輝達（NVIDIA）股價暴跌10%，是2020年疫情之初以來最重單日跌幅；美超微電腦（Super Micro Computer）狂瀉23%；超微（AMD）跌5.4%；美光與Meta都下跌超過4%。

三大法人上周五集中市場合計賣超998.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣857.5超億元，投信買超83億元，自營商（自行買賣）賣超60.6億元，自營商（避險）賣超163.2億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局5.52億元偏空部位，自營商則布局1.94億元偏多部位。外資大額加空選擇權偏空部位至5.52億元；自營商偏多部位則逢低加碼至4.68億元，兩主力呈對作態勢，但外資空方力道較大，中性偏空看待。選擇權未平倉部分，4月W4週選賣權最大未平倉下降200點至19,300點，買權最大未平倉下降400點至20,300點，最大OI區間下移偏空。

期貨方面，外資夜盤大幅加碼8,331口空單，日盤則減碼623口空單，未平倉淨空單增至-20,779口；十大特定法人大幅加碼4,269口空單至-11,749口。外資上周四夜盤大額加碼做空，空單留倉口數再創近期新高。觀察近期籌碼變化，推測外資空單均價達20,000點之上，未見大額減碼前，2萬點恐難以站回。十大特法大幅加碼空單，強空看待。