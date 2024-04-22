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國泰投信：短期修正毋須過度恐慌

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台積電（2330）法說會失靈。記者林澔一／攝影
台積電（2330）法說會失靈。記者林澔一／攝影

台積電（2330）法說會失靈，加上以色列對伊朗發射飛彈，以伊衝突恐再升級，台股摜破2萬點大關。國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏表示，目前全球股市正在因應去(2023)年11月以來強勁漲幅的修正，但應是短期現象，整體而言，全球景氣是實質的在復甦當中，投資人無須過度恐慌。

王誠宏說，去年市場觀察美國通膨情況趨緩，樂觀預期即將啟動降息，幅度甚至高達7-8碼，但美國今年經濟數據已連續三個月優於預期，市場情緒逐漸降溫，加上聯準會主席鮑爾及副主席傑佛森均釋出偏鷹派訊號，表示「通膨若未放緩，限制性政策將維持更久」，當頭澆了一盆冷水，市場正在適應可能今年都不會降息的氛圍。

可觀察到美國和歐洲的公債殖利率都有向上反彈跡象，壓抑了股市動能，王誠宏分析，漲多很快就會有拉回，尤其是AI相關的高科技、半導體等，跌幅都是相對較快的。

另一方面，市場也擔心以伊衝突越演越烈，讓原油等大宗物資價格失控，所幸到目前為止，局勢應在可控範圍內，因為伊朗採取預告方式，經過美軍駐守的約旦跟伊拉克，事實上是全程受到監督的，也沒有造成任何傷亡。且原油並未被列為本次目標，使得油價跟大宗物資價格隨後走軟，王誠宏說，以此來看，這次修正並不會讓局勢一發不可收拾。

展望後市，全球景氣正實質的復甦中，服務業早已率先反映，而製造業也見到築底去庫存的盡頭，下半年製造業會逐漸復甦向上，基本面無虞。技術面來看，拉回修正屬合理走勢，緩漲急跌亦為多頭慣性，短線震盪整理後仍有機會再上攻，可待市場不確定因素消除後再伺機逢低布局。

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