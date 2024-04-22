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台股止跌 投顧：看4大訊號

聯合報／ 記者周克威／台北報導

賴政府上任五二○行情倒數一個月，台股遭逢美日股市破季線、區域緊張情勢，又遇輝達等美股ＡＩ指標股全線重挫，第一金等四大投顧董總認為，台股短線有望先止跌，後續能否反彈站回兩萬點要看四大止跌訊號，包括台積電季線不破、台幣止貶、外資空單下降、融資減肥。

美股在上周五晚間隨市場消化以色列空襲伊朗的利空消息後，道瓊指數反彈，不過，全球前三大伺服器廠美超微宣布將於卅日發布財報、卻未給出積極的業績指引，遭投資人負面解讀導致股價大跌，那斯達克、費城半導體等指數下跌百分之二至四點一，台積電ＡＤＲ下跌百分之三點四，台股今天將再次面臨考驗。

四大投顧董總認為，短線要留意本波段以來大量區、十九日的下緣一萬九二九一點一旦失守，籌碼面將更凌亂，不利多方表態。

另外，台指期未平倉淨空單已來到今年一月十五日以來新高的一點九萬口，若持續增加，多少意味外資偏空心態。

台積電 台股 指數

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