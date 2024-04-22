AI伺服器、塑化 盤面亮點

美國財報本周發布將進入深水區，在美股熱門的「七巨頭」七大科技股當中，包括特斯拉、臉書、微軟、谷歌以及亞馬遜都將相繼公布上一季財報以及本季展望。其中除特斯拉因飽受大陸電動車低價競爭，近期已大肆裁員，財報預期表現不佳。

依彭博彙整的券商預估數據來看，整體S&P500企業獲利今年首季預估成長2%，但七巨頭整體獲利則預期成長二位數之上，遠優於不含七巨頭之其他493家企業合計獲利預估將衰退2%的表現。包含微軟、臉書在內的大型科技股本周財報若能繳出優於預期且展望正面，將有利於美股落底。

台股方面，從台積電（2330）上周法說可見整體科技業第1季除AI相關產業鏈外，台灣出口大宗的手機、PC等產業，展望多仍偏保守；而被EMS組裝廠寄予厚望的汽車電子相關產業，從台積電提供數據來看，整體車用電子市場在陸系車廠出口替代之下紛紛出現衰退，歐、美、日傳統車廠看來是陷入苦戰。再深入來看， 占半導體用量、值最大的通訊、手機產業方面，華為上周發表最新年度新手機吸引搶購潮，此外，三星年度旗艦機搭載AI新功能，在全球手機市場取得近年罕見銷售佳績。三星與華為都以當地供應鏈為主，導致台積電3奈米製程上一季下單量以及本季展望不如預期。

今（ 22）日即將公布外銷接單，由於去年基期低，可留意供貨趨於正常、出貨可望加速之AI伺服器組裝業的接單表現（列在資通訊產品項下），作為是否適合逢低進場的參考。

除產業競爭、市占消長外，地緣政治不平靜，也是近期股市大幅拉回主因，尤其是以色列與伊朗衝突持續升溫，讓全球股市都走在鋼索上。

國際油價仍有相當程度的戰爭風險溢價產生，恐怕進而影響各國通膨後市走向，使市場對Fed降息預期進一步修正。塑化股走勢往往跟隨油價同步，可留意類股中股價過去一段期間未破底標的。

此外，本周尚有幾個鎖定高殖利率科技股的新基金募集中。在股市漲多拉回之際，新基金可望有不錯建倉機會，尋求高殖利率投資機會投資人可好好掌握，畢竟目前的殖利率絕對比上個月ETF熱銷期間高出許多，儘管中東危機可能導致大盤整理時間拉長。（作者是群益投顧董事長）