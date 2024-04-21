快速填息股 還有戲

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股19日狂瀉774點或3.8%，回測季線關卡，法人認為，支撐台股本波大漲的三隻腳中，人工智慧（AI） 題材利多先前已反映，而製造業復甦與美國降息預期亦在近期出現裂痕，建議短期保守應對，不宜太快進場。圖／聯合報系資料照片
台股19日狂瀉774點或3.8%，回測季線關卡，法人認為，支撐台股本波大漲的三隻腳中，人工智慧（AI） 題材利多先前已反映，而製造業復甦與美國降息預期亦在近期出現裂痕，建議短期保守應對，不宜太快進場。圖／聯合報系資料照片

時序進入除權息季節，較早除權息個股普遍走勢亮麗，統計至19日有台積電、廣運等個股在兩天內快速填息，法人看好後市仍有表現空間，建議趁震盪時逢低布局。

去年上市櫃公司合計稅後純益2.9兆元，年減26.9%，但仍為歷年來第三高，根據法人預估，整體可配發超過1.8兆元現金股息，將持續吸引中長期資金及存股族參與除權息。

統計至4月19日為止，包括一年多次配息制公司在內，已有230多檔除權息，其中，兩天快速填息代表個股包括：台積電、上詮、台燿、高力、廣運、全訊、亞航、豐達科、廣明、聯德控股-KY、皇普、鈦昇、泓德能源-創、翔名、凌網等。

台新投顧副總經理黃文清分析，台股多空氣氛、公司基本面、息值多寡、除息前後股價位階高低，以及大股東、公司派心態等條件，都攸關填息速度。如果除息後很快就完成填息，甚至拉出連續紅K棒，隱含特定買盤對未來基本面信心十足，後市具想像空間。

台積電改採一年四次配息後，因息值相對較少、基本面穩健等優勢，多達七成比例當日就火速填息；而鈦昇、翔名等半導體設備材料供應鏈，今年隨半產業景氣逐步復甦，營運可望水漲船高，股價強勢填息。

輝達（NVIDIA）新一代AI伺服器將擴大採用液冷散熱，廣運積極切入相關領域，效應可望逐漸發揮；高力下半年板式熱交換器產品回溫可期，法人看好隨板式熱交換器及液冷比重增加，將帶動毛利率攀升。

中東地緣政治風險升溫，以及美國傳出將與台灣共組航太與無人機開發、製造大聯盟，打造亞太供應鏈平台，軍工航太概念股在520前話題不斷，亞航、豐達科今年以來累計漲幅逾一成。

統一投顧董事長黎方國指出，往年6至8月為台股除權息旺季，依據經驗顯示，除息後投資人要一段時間才能拿到股息再投入市場，因此愈早除息的股票，能有較佳的資金動能，7月中旬以前除息個股，填息機率較大。

台積電 除息 除權息

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