美超微、輝達崩跌／法人看AI股 中長線有撐

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美科技股持續走疲，特別是上周五（19日）美超微（Supermicro）、輝達（Nvidia）、超微（AMD）等股價紛紛重挫，引發市場疑慮。市場專家指出，對台系相關概念股而言，短線或有衝擊，但中長線基本面依舊看好。

第一金投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長儲祥生等認為，美超微、輝達、超微等均與台系硬體大廠互動密切，包括華碩、技嘉、廣達、麗臺、奇鋐、雙鴻、建準、台光電等。其中除板卡廠麗臺，及散熱模組廠奇鋐、雙鴻仍相對強勢外，其餘股價多已出現一波修正。

短線上，市場行情漲多修正，個股恐受波及，不過AI已躍居產業亮點、為科技發展的主旋律，並嘉惠相關業者，因此中長線基本面依舊看俏，短線股價倘若拉回，反而是投資人進場撿便宜的好時機。

據彭博智能估算，全球AI市場規模將一路高速成長，估計到2032年，AI市場將暴增至1.3兆美元。其中，台系科技廠由於已成為全球關鍵的AI軍火供應商，受惠最深。

目前法人圈對台系AI供應鏈的觀點仍以正向居多，即便龍頭廠台積電法說不如預期，不過十大外資仍積極力挺，其中以花旗與滙豐證券分別調高目標價至1,030元及1,025元最高。

AI 基本面 超微

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