3利空 引爆台股大跌

台股昨日早盤跳空開低，盤中指數猶如大怒神一路下殺，跌點一度超過千點，最低觸及一九二九一點，終場下跌七七四點，以一九五二七點作收。分析師認為，包括美國聯準會（Fed）利率決策不確定性、美國經濟數據影響美股頹勢，更重要的，台積電「法說變法會」，一起澆熄今年領漲的電動車、AI（人工智慧）、半導體等主要題材，相關類股同步走跌。

台股大跌，新光投信董事長劉坤錫直言是三大因素，包括以色列攻擊伊朗、美國利率政策不確定，以及台積電法說。他提到，「剛巧」三大因素碰在一起，如以色列反擊伊朗，且地點疑似在核能設施附近，時間也在一早台股開盤左右。

其次，美國紐約聯儲總裁威廉斯拋出Fed不急著降息，必要時還考慮升息；劉坤錫說，這觸動金融市場敏感神經。因為原本市場從去年來都預期降息，但此番言論下，美元指數轉強站回一○六，美國十年期公債殖利率也飆上百分之四點六前波高點，連帶美股原本可能止穩，但又可能往下跌。

第三個「恰巧」的原因則是台積電法說內容，劉坤錫認為，包括對全球半導體、晶圓代工產值下修都影響長線投資判斷，而手機、PC需求比預期差，加上AI伺服器進入新舊版轉換期，似乎青黃不接，而車用電子也看得比原先保守，基本面感覺有反轉。

台積電法說會釋出的產業看法動見觀瞻，這次台積電先是下修全球半導體展望，等於示警全球半導體市場過去成長動能可能轉趨緩和或進入高原期，對股市來說，欠缺想像空間是一大忌諱。

前半導體分析師陸行之臉書發文，認為台積電第一季、第二季營收獲利高於預期，下半年毛利率低於預期，全年獲利上修空間應不明顯，整體終端市場除手機，其他需求還好，大多緩慢復甦。