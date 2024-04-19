PC出貨回溫 台鏈來電

研調機構Counterpoint預估，受惠AI PC需求驅動，加上各領域需求出貨回溫、新一輪換機潮帶動，今年PC出貨可望逐季成長，全年出貨量估成長3%，隨著PC市況回溫確立，代工廠廣達（2382）、仁寶、緯創及英業達，今年PC出貨量同步看增。

Counterpoint指出，疫情爆發期間，商用與消費性PC需求激增，市場需求消退後，庫存已回歸正常水位，看好AI PC驅動今年PC出貨量回溫，筆電廠下半年將重點推廣AI PC產品，晶片商也會發表具更高TOPS的系統單晶片（SoCs）。

Counterpoint預期，今年為AI PC元年，全年出貨的PC中將有45%具備AI功能，隨著AI PC中的生成式AI功能與應用持續湧現，加上晶片供應商推出新處理器平台推波助瀾下，2025至2026年生成式AI PC出貨量將會加速成長。

為全力搶攻AI市場，超微（AMD）日前推出兩款全新商用AI PC處理器，號稱是「最強大的商用PC處理器」，前兩大筆電品牌廠聯想、惠普都將導入超微新AI PC處理器，並於本季推出終端機種。