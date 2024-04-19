就市論勢／矽智財、AI 長線有看頭
盤勢分析
央行官員釋出鷹派言論、科技業展望雜音、加上地緣政治波瀾，台股昨（19）日重挫774點收19,527點。
從資金成交比重看，電子股比重近日降溫，來到約五至六成間，近日熱門的電機、電纜等類股明顯成長，市場資金情緒略轉謹慎。
觀察近一周盤勢，包括中東地緣政治動盪、持續釋出的企業財報與展望、以及優於預期的經濟數據和聯準會官員不時釋出的談話，對降息前景預期持續修正，都牽動市場情緒。
美國10年期公債殖利率周間走勢波動，使美股主要指數本周漲少跌多；台股前半周雖震盪，但在當周最後一個交易日才有較明顯跌勢。
由於近幾個月股市漲幅較大，市場投資情緒十分樂觀，任何波動都難免引發部分獲利了結壓力，近期事件將有助緩和市場短期過熱情緒。來到4-5月，科技業進入淡季，營收動能不強，預期下一個帶動市場的題材，可能是6月台北電腦展。
產業面部分，半導體整體狀況正向，其中先進製程動能又較成熟製程佳；關於AI族群之前受先進封裝產能不足影響GPU供應的狀況，現在已逐漸改善，應有助挹注AI伺服器第3季營收。
其餘族群部分，車用電子仍面臨庫存調整逆風，但預計上半年可調整完成；矽智財與客製化晶片遭遇短暫獲利了結賣壓、市場雜音增加，但長線基本面並未改變，主要雲端大廠相繼投入自行研發晶片趨勢延續，成長能見度仍在。
投資建議
展望後市，與2023年市場普遍從較低持股開始不同，2024年持股比率已高，選股及換股能力將成為今年投資勝出關鍵，主動且基本面研究紮實的投資將有助益。
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