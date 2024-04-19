一周熱門零股／台積、00878 小資族愛

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
近一周零股交易 央行官員釋出鷹派言論、科技業展望雜音、加上地緣政治波瀾，台股昨（19）日重挫774點收19,527點。
近一周零股交易 央行官員釋出鷹派言論、科技業展望雜音、加上地緣政治波瀾，台股昨（19）日重挫774點收19,527點。

台積電法說會失靈、地緣政治風險、國際股市走弱等因素，造成台股昨（19）日收盤重挫774點，其中元大台灣50（0050）、富邦台50、統一台灣高息動能列入本周零股交易前十強，前六強都超過千萬股成交量。

根據CMoney統計本周熱門零股前十強標的依序為：台積電、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大高股息、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息、元大台灣50、富邦台50、鴻海、統一台灣高息動能，十檔標的交易量317萬至1,904萬股不等。

法人表示，台股昨日爆量崩跌，跌點為史上最大跌點。值得注意的是，台積電、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大高股息、復華台灣科技優息、元大台灣價值高息，本周前六強都超過千萬股，顯現仍有不少小資族盤中積極搶接。

另外，元大台灣50、富邦台50、統一台灣高息動能列入本周新增零股交易前十強。法人建議，當ETF選項愈來愈多，相關資訊揭露愈來愈齊備，投資人應檢視並了解相關數據，選擇適合自己的的ETF。

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