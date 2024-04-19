台股重挫外資期貨加碼淨空單 法人：牽動季線保衛戰

台積電法說會行情失靈，加上中東局勢惡化，台股現貨今天重挫774點，跌破2萬大關，創台股單日最大跌點。三大法人在台指期加碼淨空單，外資淨空單增加至1萬9777口，創3個多月來大量。

分析師指出，法人和外資加碼期貨淨空單為避險需求，但須留意是否有連續性且大量布局淨空單，攸關法人多空心態的變化，4月底富台指將結算，外資布局淨空單變化，牽動台股現貨季線約19235點保衛戰。

外媒今天報導以色列凌晨以飛彈報復攻擊伊朗境內，中東局勢惡化，國際地緣政治風險升溫，全球股市動盪，日股重挫，台股加上權值龍頭台積電18日法人說明會下修全球半導體成長預估等變數，加權指數終場重挫774.08點，收在19527.12點，跌破2萬大關，創台股單日最大跌點。

在台指期淨部位，三大法人今天淨空單增加3502口至1萬1416口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5077口至1萬9777口，十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4269口至1萬1749口。根據資料，外資今天在台指期淨空單口數，是今年1月15日以來大量。

摩爾投顧分析師林漢偉接受記者電訪分析，三大法人和外資在台指期加碼淨空單，主要是台股現貨市場賣壓湧現，加碼淨空單為避險需求，反映台積電法說會利空行情、以及中東地緣政治風險大增等變數。

觀察法人在台指期淨空單布局，林漢偉分析，留意三大法人和外資是否有連續性且大量布局淨空單，攸關法人多空心態的變化，此外，淨空單也可跟期貨價差同步觀察，若期貨逆價差條件下擴大布局淨空單，意味法人心態轉變，若期貨正價差擴大布局空單，不排除法人有套利心態。

展望短線台指期和淨空單變化，林漢偉指出，下週國際股市動向是觀察重點外，4月底富台指將結算，外資布局淨空單變化，也攸關其對台股位階評價的調整與態度，並牽動台股現貨市場季線保衛戰能否守住。

本土期貨法人分析，台股今天儘管收長下影線，但中東地緣衝突仍在升溫，觀察國際股市動向，行情研判需要更謹慎。