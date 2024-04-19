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史上第二大！外資大賣台股857億元 賣超前10都有誰

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股示意圖。記者季相儒／攝影
台股示意圖。記者季相儒／攝影

台股19日受中東戰事、聯準會降息不確定以及台積電（2330）法說會看壞景氣影響，大盤指數終場收在19527.12點，下跌774.08點，成交量7047.88億元，三大法人賣超998.55億元，外資賣超857.52億元，創下歷史次高紀錄。其中外資今日賣超復華台灣科技優息最多，總計賣超79,751張。

受到中東戰事、美國降息不確定，加上台積電昨日法說會下修展望影響，台股今日重挫，盤中一度下探至19291.88點，下跌超過千點，創下史上盤中第二大跌點，而收盤下跌774.08點則是改寫單日歷史最大跌點。

台積電18日法說會下修三大領域展望，導致19日股價重挫，終場收750元，下跌54元，跌幅6.71%，市值蒸發1.4兆，來到19.45兆元，影響大盤指數超過400點。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超857.52億元，投信買超82.87億元，自營商賣超（合計）223.9億元，其中自營商（自行買賣）賣超60.63億元，自營商（避險）賣超163.26億元。

據統計，外資今日賣超前十名的個股，依序是復華台灣科技優息、聯電、元大台灣價值高息、台積電、群創、中工、群益台灣精選高息、長榮航、統一台灣高息動能、友達。

據統計，外資今日買超前十名的個股，依序是長榮、陽明、復華富時不動產、三商壽、矽統、富邦恒生國企正2、皇昌、元大美債20正2、工信、合機。

台積電 外資

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