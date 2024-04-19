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台股重挫 證交所與櫃買信心喊話：基本面良好穩健

中央社／ 台北19日電
中東情勢緊張，台股重挫超過700點。記者林澔一/攝影
中東情勢緊張，台股重挫超過700點。記者林澔一/攝影

台股今天重挫，指數收盤下跌774.08點，跌幅為3.81%，成交值約為新台幣7047.88億元，證交所和櫃買中心今天都發出新聞稿，向市場信心喊話，並提到台股基本面良好、穩健，投資人宜理性面對近期波動。

證交所指出，受到通膨數據續熱及國際地緣政治風險高漲影響，今天亞洲主要市場全數下挫，由於近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，台灣發行量加權股價指數可能會與全球市場連動。

美國今年3月通膨數據續熱，且勞動力市場強勁，推遲市場對聯準會降息時點的預期，美國10年期公債殖利率一度竄升突破4.6%，加上聯準會官員鷹派發言，昨天美國四大指數，除道瓊指數皆呈下跌走勢，台股隨之走跌。

觀察國際情勢，俄烏及以巴衝突持續未解，伊朗於上週對以色列發動大規模空襲，今報載以色列於凌晨飛彈攻擊伊朗境內，中東地區的動盪，影響全球供應鏈，國際地緣政治風險升溫，也造成全球股市動盪。

觀察台灣情勢，今年1月、2月累計出口較2023年同期成長9.7%，市場資金穩定，加上國發會景氣燈號於今年轉為綠燈，顯示經濟逐漸回升，各主要預測機構亦認為2024年國內經濟成長率可望超過3%，顯示台股基本面穩固。

證交所將密切注意相關國際事件對台股的影響，倘股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

櫃買中心指出，上櫃公司基本面穩健，投資人宜理性審慎看待近期行情變化，並注意投資風險。

櫃買中心也提到，觀察上櫃公司2023年度獲利表現，年度EPS超過10元的公司有51家；5元以上未達10元的公司有106家；2元以上未達5元的公司計181家，超過7成的上櫃公司有獲利，全體上櫃公司今年3月累計營收合計達新台幣6210億元，年增3.86%。

櫃買中心並強調，上櫃公司近期有基本面作為支撐，投資人無須過於恐慌，櫃買中心也將密切關注國際政經情勢的影響，確保上櫃公司資訊公開透明。

台股 櫃買中心

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