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台股崩盤國安基金要進場？ 陳建仁回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中東情勢緊張，讓台股重挫超過700點。記者林澔一/攝影
中東情勢緊張，讓台股重挫超過700點。記者林澔一/攝影

台股19日盤中崩盤超過千點，外界關心國安基金是否會進場護盤，對此，行政院長陳建仁今日表示，台灣的經濟基本面相當地好，相信在政府跟民間一起努力之下，台灣的經濟會更加地蓬勃發展，當然政府也會來密切地注意有關於股市變動的情形，如果有必要，會採取必要的應變措施。

陳建仁今日視察「濁水溪河川揚塵防制改善成果」時被問及有關今日台股狀況，國安基金是否已經準備好。

陳建仁說，最近由於中東戰爭的關係，各國股市都受到或多或少的影響，實際上台灣的經濟基本面是相當地健全，政府在蔡總統的卓越領導之下，歷經了歷任的院長，包括林全、賴清德、蘇貞昌，到他自己，各部會都能夠跟中央、地方一起合作，而且公私來協力，所以台灣的經濟成長，大家都是有目共睹。舉個例子，像去年我國歲入歲出賸餘就有2,700多億，扣除應該償還舉債的部分，還剩下1,500多億，這是連續七年來，都有歲入歲出的正成長。

陳建仁提到，再舉一個例子來看，我國3月份出口的部分，也是高達到400多億（美元），年增率近19%，而且連續5個月來出口都有正成長。再說IMD的世界競爭力排名，也是在這幾年來都排名相當好，去年排名第6名，是2,000萬以上（人口）經濟體排名第1，而且是連續3年。

陳建仁強調，台灣的經濟基本面相當地好，相信在政府跟民間一起努力之下，台灣的經濟會更加地蓬勃發展，那當然也會來密切地注意有關於股市變動的情形，如果有必要，會採取必要的應變措施。

國安基金 基本面 陳建仁

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