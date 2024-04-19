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非投資等級債券企業基本面好轉 留意進場機會

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

今年以來美國債市遭遇利率風險、公債與投資級債最為承壓，非投資級債相對穩健，市場氛圍支撐風險資產價格反彈，而非投資等級債券企業的基本面也明顯好轉，法人建議，可伺機布局相關基金。

統計至今年以來至4月15日，美國10年期以上公債指數與美國投資等級債券指數分別下跌8.0%與2.3%，美國非投資等級債券指數則為0.1%。目前非投資等級債市違約率僅2.53%、低於長期均值水準3.53%，顯示財務基本面仍屬健全，促使利差隨之收斂，並相當程度吸收公債利率彈升風險。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，過往資料顯示第４季往往是季節性疲軟之淡季，但觀察美國非投資等級企業公布的第４季財報來看，19個產業中有12個產業較去年同期正成長，顯見財報表現相當優異，其中科技業不論季或年皆顯示債務正縮減，財報表現優異。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊表示，美國利率登頂預期使今年資金明顯進駐債券型基金、以期鎖定並參與較高的債市收益契機，今年降息契機，債市大舉吸金、非投等債亦受惠。而科技產業前景亮眼，在2024年財報表現可望延續2023第４季再度優於整體企業，同時非投等債違約風險處於歷史低位，而科技非投等債基於前述優勢，加上相對其他信用債券的高殖利率，使得利差收斂趨勢可望延續，可留意非投資級債的進場機會。

債券 美國

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