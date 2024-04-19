台股下跌774點 三大法人賣超998億元

美國電動車大廠特斯拉將在全球裁撤逾10%人力，估約1.4萬人要捲舖蓋走人，股價下跌。PTT網友指出「趁股價大跌加買」，他分析，特斯拉是投資主因是「狗狗幣」，且執行長馬斯克隨口一句話都會牽連市場脈動，他認為「這些是財報看不出來的價值」。其他人坦言，「沒辦法說服大眾特斯拉是科技公司就準備慘了」。

2024-04-19 14:05