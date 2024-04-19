台股下跌774點 三大法人賣超998億元
台股19日以19992.06點開出，盤中下探至19291.88點，重挫超過千點，後續跌幅稍有收斂，終場收在19527.12點，下跌774.08點，跌幅3.81%，成交量7047.88億元，三大法人賣超998.55億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超857.52億元，投信買超82.87億元，自營商賣超（合計）223.9億元，其中自營商（自行買賣）賣超60.63億元，自營商（避險）賣超163.26億元。
台積電（2330）18日法說會下修三大領域展望，導致19日股價重挫，終場收750元，下跌54元，跌幅6.71%，市值蒸發1.4兆，來到19.45兆元，影響大盤指數超過400點。
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