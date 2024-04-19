最貴法說會 台積電開這場法說會1.4兆沒了

台積電（2330）18日法說會下修三大領域展望，導致19日股價重挫，終場收750元，下跌54元，跌幅6.71%，市值蒸發1.4兆，來到19.45兆元，影響大盤指數超過400點，成為最貴法說會，整體大盤終場下跌超774點，創下歷史單日跌點紀錄，網友表示，「台積電上演大逃殺」。

台積電18日召開法說會，會中下修今年晶圓代工產業產值、全球半導體及車用市場等今年展望，總裁魏哲家坦言，整體半導體市場將經歷更和緩及漸進的復甦，包括半導體與晶圓代工都正在擺脫急劇庫存調整和2023年的低基期，因而下修2024全年全球半導體市場（不含記憶體）的展望，由原先與估年增超過10％，降為增加約10％；晶圓代工業看法則由原先估計年成長20％，下修為年增15％至17％。

以色列對伊朗進行報復性攻擊，19日凌晨中東多地傳出爆炸聲響，美國官員向美國廣播公司證實一枚以色列飛彈擊中伊朗境內某據點；還有台積電法說會釋出的訊息不如預期，衝擊台積電今日股價重挫，也加重台股大盤跌勢。

台股重挫，台積電下跌拖累大盤，許多網友在網上留言表示，「台積是要崩去哪邊」、「台積電神話要消失了?」、「台積電被賣翻了」、「台積爆大量出貨啦」。

不過也有網友認為，「台積機大家都掛單在買 根本沒有輸」、「好想買700以下的禮物」、「800以下 天下掉下來的禮物？」、「買台積電的機會來了」。