台積電重挫逾6%收750元 台股收低774點

台積電（2330）法說會被市場解讀偏壞，盤中又傳以色列與伊朗衝突加劇，台股19日盤中一度跌至19291.88點，重挫超過千點，僅次於2021年5月12日的下跌1,423點，終場指數收盤下跌774.08點，跌幅3.81%，收盤指數19,527.12點，成交量7,047.88億元。本周下挫1,138.7點，跌幅約5.49%。台積電盤中重挫超過6%，最低跌至746元，終場以750元作收，下跌54元、跌幅6.72%。

今日成交金額大且上漲者以機電、貨櫃及營建股居多，包括：大同（2371）、大亞（1609）、長榮（2603）、陽明（2609）、勤誠（8210）、南港（2101）、華電（1603）、旺矽（6223）、山林水（8473）、冠德（2520）、欣陸（3703）、力麒（5512）、皇昌（2543）及長虹（5534）。

小資族盤中積極搶接台積電，盤中零股交易以台積電居冠超過千萬股，其次為：國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大台灣價值高息（00940）及鴻海（2317）

第一金投顧表示，美股四大指數近期走勢呈震盪走低，主要受到戰爭、通膨、利率政策、企業財報不佳等影響，台積電法說會無太多亮點，並下修產業成⻑率，AI 仍成⻑強勁，但在消費性、車用應用上面，僅緩步復甦，短期進入回檔整理的格局，資⾦將移往傳產，電子股將持續受到壓抑。

中⻑期而⾔，對AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱，或逢低留意介入機會，短期及中⻑線都將聚焦2024年成⻑產業，AI產業2024大成⻑，台股後市仍可期待，AI股漲多難免震盪拉回，拉回可留意低基期成⻑股，目前較看好的族群仍是圍繞在AI及景氣復甦相關，包括IC設計、記憶體、面板、PC/NB/Server 組裝；IC設計主要看ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升。

傳產股短線則可留意近期股價強勢的營建、重電、線纜、鋼鐵、造紙、綠能、航太軍⼯相關族群，中⻑線仍舊為原物料、綠能重電成⻑股。選股依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI權值股，⼩型股可留意短線資⾦匯聚、具成⻑潛⼒、虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來月營收創⾼等類股；⻑線聚焦持續成⻑產業趨勢及季報年報等基本面選股，有拉回再作⻑線布局，並嚴控持股水位與風險。