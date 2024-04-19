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419股災又是黑色星期五！台股今創史上最大跌點紀錄 以1萬9527點收盤
台北股市今（19）日殺聲震天，開盤即跳空大跌破2萬點大關，盤中加權股價指數下探1萬9291點，指數重摔1010點，終場以1萬9527點收盤，大跌774點，收盤創史上最大跌點，成交爆出大量7047億元，今天成為台股的黑色星期五。
台積電昨日下午法說會下修今年下半年半導體業績展望，從全年超過10％，下修為不含記憶體全年成長10％，全球晶圓代工產值成長14％至19％，低於原先預估值20％，讓市場大為失望；加上地震及電價調漲影響台積電毛利率，以及全年資本支不出變，進一步影響半導體設備業的業績展望。
雖然台積電第1季大賺，單季EPS有8.7元的亮麗成績，創歷年同季新高、且第2季營收有望成為史上最旺第2季，但未來展望的利空，讓台積電19日開盤重挫，以每股769元，大跌35元開盤，最低下殺至746元，重挫58元，最後以750元收盤，大跌54元，跌幅達6.72％。
其他權值股表示，鴻海大跌5元，以143元收盤、跌幅3.38％；聯發科大跌57元，收盤價993元，跌幅5.43％；廣達大跌9元，以241.5收盤，跌幅3.59％；中華電收盤價123元，下跌1元，跌幅0.81％。
美國經濟數據強勁，通膨居高不下，美元指數衝高，讓居於高檔的各國股市都惶惶不安，中東地緣政治風險近期再度升溫，亞股19日到台股收盤時間也是哀鴻遍野。
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