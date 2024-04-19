台股又跌破2萬點大關 盤中挫逾千點引恐慌 國安基金這樣看

台股19日大跌摜破2萬點大關，盤中一度跌逾千點，國安基金相關官員指出，台股重挫原因包括反映台積電（2330）法說會的市場解讀，以及中東亂局地緣政治因素持續，國安基金目前已經退場，結束護盤任務，但仍會密切觀察盤勢變化。研判台積電影響應該時間較短，有可能是一天的狀況，中東地緣政治影響時間較長，要持續觀察。

國安基金相關官員並表示，主管機關金管會也會提出對盤勢與國際市場的分析，投資人可以留意。

日前金管會官員針對台股重挫時分析，主要因市場持續憂心中東地緣政治風險擴大，但股市不要只看一天，且今年以來台股漲幅佳，基本面也未惡化，金管會會關注國內外經濟，適時採行相關措施。

國安基金相關官員指出，台積電昨天法說會釋出訊息各界解讀不一，今天也反映在股價，ADR重挫連帶台股台積電也大跌，但是台積電法說會影響應該只是短期，中東地緣政治風險是否擴大，國安基金仍會密切關注。