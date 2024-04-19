聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股盤中重挫1,009點 台積電一度大跌58元
台積電（2330）法說會後，引來19日大跌賣壓，截至上午11時15分，最高更重挫58元，同時影響台股跌逾千點，引發不少投資人關注。
台股今日最低點來到19,291.88點，台積電今日最低價達746元，昨日收盤價804元，一度重挫58元。
不過，在今日強勢族群方面，包括貨櫃族群的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）；散裝航運的新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）、四維航（5608）、台航（2617）等紛紛逆勢走強。反觀，重電族群全數拉回，包括華城（1519）、亞力（1514）、森威能源、士電（1503）、中興電（1513）、東元（1504）等。
法人建議，隨著盤勢波動加劇，高思危的意識自然提高，市資金變化將加速，族群上漲延續性恐不足，投資策略不宜過度追價，逢拉回再擇優留意。
另外，電子成交比重大幅萎縮，非金電熱鬧滾滾，建材營造、電器電纜、造紙、鋼鐵、水資源、軍工航太皆有表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言