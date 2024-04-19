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台股盤中重挫1,009點 台積電一度大跌58元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台積電（2330）法說會後，引來19日大跌賣壓，截至上午11時15分，最高更重挫58元，同時影響台股跌逾千點，引發不少投資人關注。（路透）
台積電（2330）法說會後，引來19日大跌賣壓，截至上午11時15分，最高更重挫58元，同時影響台股跌逾千點，引發不少投資人關注。（路透）

台積電（2330）法說會後，引來19日大跌賣壓，截至上午11時15分，最高更重挫58元，同時影響台股跌逾千點，引發不少投資人關注。

台股今日最低點來到19,291.88點，台積電今日最低價達746元，昨日收盤價804元，一度重挫58元。

不過，在今日強勢族群方面，包括貨櫃族群的長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）；散裝航運的新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）、四維航（5608）、台航（2617）等紛紛逆勢走強。反觀，重電族群全數拉回，包括華城（1519）、亞力（1514）、森威能源、士電（1503）、中興電（1513）、東元（1504）等。

法人建議，隨著盤勢波動加劇，高思危的意識自然提高，市資金變化將加速，族群上漲延續性恐不足，投資策略不宜過度追價，逢拉回再擇優留意。

另外，電子成交比重大幅萎縮，非金電熱鬧滾滾，建材營造、電器電纜、造紙、鋼鐵、水資源、軍工航太皆有表現。

台積電 台股

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