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台積電法說下修展望 陸行之提6大重點+1好消息

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台積電昨舉行線上法說會。（路透）
台積電昨舉行線上法說會。（路透）

台積電（2330）18日法說下修今年晶圓代工產業產值、全球半導體及車用市場等展望，資深半導體產業評論家陸行之隨即發文提出六大重點，並指出一好消息，「台積電資本開支沒有調高，公司答應會持續調高現金股利」

陸行之指出，今年第一季及第二季營收獲利都高於預期，但下半年毛利率明顯低於市場預期的53%，全年獲利上修空間應該不明顯，不懂為何都沒人問台幣二季度貶值怎麼對毛利率沒貢獻？

陸行之說，雖然公司本身20-25%營收增長預期不變，但下修非記憶體半導體營收從超過10%到10%，下修全球晶圓代工營收從20%到15-19%；應該是手機，工業用，車用半導體不如預期。

陸行之表示，台積電說因為生產週期超長，2奈米要到2026年第一季或第二季才會有營收貢獻，這跟3奈米首次營收貢獻差了10-11個季度，所以摩爾定律的6-8季度的gap應該不會再發生了吧，不知道2奈米生產週期是否長達5個月，以後1奈米來個6個月。

最後他說，台積電看起來今年上半年除了手機之外，其他需求還好，大部分復甦緩慢，AI晶片還是比較強，但Dell Taiwan 總經理之前說已經不缺貨了，但他也指出好消息，資本開支沒有調高，公司答應會持續調高現金股利是，而在成熟製程的部分8奈米需求好像還是好過12奈米需求。

台積電ADR周四重挫4.86%，台股19日開低再失守2萬點，台積電跳空重挫，以769元開出，下跌35元，盤中下探至751元，大跌53元，跌幅超過6.%。

六大重點一次看：

1. 今年前兩季營收獲利都高於預期，但下半年毛利率明顯低於市場預期的53%，全年獲利上修空間應該不明顯。

2.台積電20-25%營收增長預期不變，但下修非記憶體半導體營收到10%，下修全球晶圓代工營收到15-19%。

3.好消息是資本開支沒有調高，公司答應會持續調高現金股利。

4.公司說因為生產週期超長，2奈米要到 2026 年第一季或第二季才會有營收貢獻，這跟3奈米首次營收貢獻差了10-11個季度。

5.看起來今年上半年除了手機之外，其他需求還好，大部分復甦緩慢，AI晶片還是比較強。

6. 8奈米需求好像還是好過12奈米成熟製程需求。

台積電 奈米 營收

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