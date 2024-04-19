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台股跌逾700點 新台幣盤中重貶1.94角改寫近8年新低

中央社／ 台北19日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

美國聯準會放鷹，美債殖利率衝高，加上台積電法說會帶來「3個下修」，台灣股匯市今天慘遭血洗，台股狂殺逾700點，新台幣摜破32.5元重要心理關卡後，跌幅持續擴大，最低觸及32.57元、暴跌1.94角，改寫近8年盤中新低。

美國經濟數據強勁，聯準會官員頻頻放鷹，揚言升息仍是選項，美債殖利率走高，美股漲跌互見。

台灣方面，台積電18日法說會儘管營收目標、資本支出不變，但下修全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場展望。法說會後，ADR重跌4.86%，台股今天開盤摜破2萬點大關後，仍持續下挫，大跌逾750點，最低摔至19519.37點。

新台幣匯率同步急跌，一早以32.41元開盤後，迅速摜破32.5元重要心理關卡，且跌幅持續擴大， 最低觸及32.57元、狂跌1.94角，為2016年中以來的盤中新低。

匯銀人士指出，美元轉強、台股修正，均加重新台幣貶值壓力，值得注意的是，中東局勢似乎有新發展，地緣政治風險是否促避險情緒再次升溫，進而影響金融市場，須密切關注。

新台幣 美國聯準會

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