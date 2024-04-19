台積電法說會後 股價大跌逾6%、拖累大盤逾300點

台積電（2330）法說會拋出震撼市場的訊息，下修今年全球半導體、全球晶圓代工、及車用市場等三大領域展望，台積電ADR周四重挫4.86%，台股19日開低再失守2萬點，台積電跳空重挫，以769元開出，下跌35元，盤中下探至755元，大跌49元，跌幅6.09%，市值下滑至19.58兆元，盤中跌幅逾半根停板，拖累大盤指數超過300點，台股重挫逾600點。

台積電今年第1季合併營收5,926.4 億元，季減5.3%，年增16.5%；稅後純益2,254 .9億元，季減5.5%，年增8.9%；每股純益 8.7元；若以美元計算，今年第1季營收188 .7億美元，較去年同期增加12.9%，但較前一季減少3.8%。

台積電今年第1季毛利率 53.1%，營業利益率42%，稅後純益率 38%；台積電提出第2季展望，預估美元營收196~204億美元，以新台幣 32.3 元兌 1 美元匯率假設計算，新台幣營收約介於6,330.8~6,589.2億元。

台積電第2季美元營收約季增3.9~8.1%，平均值約6%；預估第2季毛利率51~53%、營益率40~42%。

台積電總裁魏哲家下修今年全球半導體、全球晶圓代工、及車用市場等三大領域展望，但魏哲家強調，台積電今年健康成長，預估營收年增21~26%的目標不變，並且上修AI能見度至2028年，看好AI營收貢獻比率持續拉升。

另外，台積電昨日公告403大地震影響，將使第2季毛利率下降約50個基點（basis points）、即0.5個百分點，將在第2季認列扣除保險理賠後相關地震損失約30億元。

台積電法說會釋出的訊息震撼市場，台積電ADR周四重挫4.86%，收在132.27美元，較台北交易溢價縮小至6.55%，台積電早盤以769元開低後走低，一度下滑至755元，大跌49元，市值縮水1兆2,708億元，下滑至19兆5,809億元，失守20兆元，盤中跌幅逾5%，影響大盤指數約370點，台股盤中重挫逾600點。