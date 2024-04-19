台積電挫低35元 台股開盤下跌309點…失望性賣壓湧現

台股19日開盤指數為19,992.06點，下跌309.14點。台積電（2330）開盤價為769元，下跌35元。

群益投顧表示，台積電ADR重挫相對美股基期偏高，指數再度臨壓；惟美股估亦近短線跌深，台股季線上下短線仍可能見多頭抵抗企圖。惟整體格局仍屬上檔承壓，現階段殺低多頭抵抗力度仍將偏弱 ，擇強短線應對。

操作題材可留意：

1.兩岸旅遊開放期待增溫─4月10日馬習會，中共中央總書記習近平表示「熱誠邀請台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去寶島看一看」，此番談話引起外界對陸客來台旅遊鬆綁聯想，對觀光股形成營運題材想像空間。

2.基期補漲電力概念股─受惠國內電力需求孔急環境，加上政府積極推動潔淨能源，兼具受惠美國基建挹注的業績股重電族群波段飆漲、股價動能趨弱後，近期效應明顯外溢至同屬台電電網受惠兼具銅價題材的線纜股；近日則見風電概念股受惠部分資金轉進態勢。

周四（18日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為37,775.38點，上漲22.07點、漲幅0.06%，S&P500指數下跌0.22%，那斯達克指數下跌0.52%，費半指數下跌1.66%。台積電ADR重挫4.86%，收在132.27美元，較台北交易溢價縮小至6.55%。

由於聯準會鷹派言論、經濟數據走強、美債殖利率持續攀升，周四美科技股持續震盪走跌。台股ADR部分，台積電盤中一度下跌6%，終場收跌4.86%；日月光跌2.27%；聯電跌0.79%。

三大法人周四集中市場合計賣超59.6億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超66.5億元，投信買超13.7億元，自營商（自行買賣）買超15.1億元，自營商（避險）賣超21.9億元。

統一期貨說，檢視選擇權金流，外資布局0.97億元偏多部位，自營商則布局0.51億元偏空部位。外資持有等額的買權與賣權部位，淨部位由負清零，中性解讀；自營商偏多部位略減至2.74億元，整體選擇權籌碼偏多解讀。選擇權未平倉部分，4月W4週選賣權最大未平倉上升200點至19,500點，買權最大未平倉下降200點至20,700點，最大OI區間中性。

期貨方面，外資夜盤加碼1,775口空單，日盤則大幅減碼4,999口空單，未平倉淨空單大降至-13,071口；十大特定法人減碼924口空單至-7,480口。外資大額減碼空單，惟空單水位仍高，延續性空單依舊健在，籌碼短多長空解讀。十大特法則小幅減碼空單，惟淨空單水位仍高，偏空格局未變。

周四台指期受美股拖累開低，但台積電法說會期待性買盤湧現，台指延續反彈行情向上測試五日線、月線賣壓，惟尾盤僅差臨門一腳，未能收上五日線，使台指短空格局未變。台積電資本資出維持280-320億美元，未如近日市場傳聞般上調，留意短線恐出現失望性賣壓，壓抑台指表現。