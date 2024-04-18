快訊

今天各地短暫雨 午後山區注意雨勢 下周兩波鋒面接力

傳產題材股 活跳跳

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（18）日震盪收高，重新站回20,300點關卡，盤面傳產題材股活蹦亂跳，高力（8996）、漢翔、大亞等量大指標股強強滾，法人看好後市仍有輪漲空間，但操作不宜過度追高，逢拉回擇優進場。

降息與地緣政治不確定性持續籠罩市場，美股四大指數開高走低，目前都已失守季線支撐，其中標普指數連四黑，為四個多月來最長連跌紀錄，台股昨日殺低至2萬點附近，獲得多頭抵抗，連二日收紅。

盤面電子股成交占比壓抑在六成以下，評價偏低、籌碼穩定的傳產題材股躍居盤面亮點，包括合機、高力、華固、冠德、欣陸、國統、大亞、瑞智、漢翔、國產、寶成、巨大等法人買盤進駐個股，昨日漲幅達2.7%至9.9%不等。

受惠大陸減少煉銅產出，以及西方國家對俄羅斯銅出口制裁，國際銅價今年來漲幅逾12%，改寫2022年6月來新高，加上台電強韌電網將汰換246.5公里電纜，線纜族群營運可望大幅受惠，合機昨日攻頂收58.4元、連五紅，大亞亦續創波段高點。

403花蓮大地震之後，大眾關注住宅結構安全議題，台北市更宣示進入「大都更時代」，加上高殖利率題材，華固昨日拉出一根長紅收漲停價149元，改寫掛牌以來收盤新天價，帶動冠德、欣陸等營建股，以及國產等資產股同步收高。

愛迪達看好奧運等夏季運動盛事即將登場，將帶動運動鞋需求強勁，上修全年財測，股價強漲8.6%，直奔兩年來新高，寶成昨日反彈3.1%收35.6元，收復所有均線，營運出現轉機的自行車大廠巨大漲2.7%收225元，站回5日線。

台股 寶成

延伸閱讀

一場超級大雨…水資源概念股紅通通！ 專家：國統（8936）盤中漲停

重電、電線電纜族群續強 大亞早盤爆逾8萬張大量 領軍14檔個股強漲

寶成二代打造新茶業帝國耗時4年、燒百億！老爸蔡其建有了初心 由兒子蔡明倫扛起

準閣揆喊「穩供電」加速建設到位 台電將釋單重電、線纜大補

相關新聞

高股息ETF換股潮開跑 00900大開大闔調整持股為哪樁？

市場重量級焦點-高股息ETF換股潮來了！由富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息打頭陣，調整將自18日交易結束...

台股黑翻紅 千金股反攻

台股昨（18）日由大型電子股、壽險雙雄、千金股吹響反攻號角，早盤回測2萬點後，指數迅速由黑翻紅，但台積電最後一盤殺至平盤...

券商3月大賺百億元

台股3月量價齊揚，站上2萬點新里程碑，帶旺證券業獲利表現。臺灣證券交易所昨（18）日公布，全體證券商3月稅後純益100....

台積電線上法說太熱門 網路數度斷線

台積電線上法說會太熱門，昨（18）日首度發生法說會期間網路數度斷線的狀況，導致會議延誤20多分鐘，成為昨天線上法說會的一...

傳產題材股 活跳跳

台股昨（18）日震盪收高，重新站回20,300點關卡，盤面傳產題材股活蹦亂跳，高力（8996）、漢翔、大亞等量大指標股強...

就市論勢／半導體鏈、散熱 吸睛

盤勢分析 美股短線出現回檔壓力，台股也隨美股高檔震盪。造成近期台股波動上升主因有二，首先，地緣政治衝突再次引起市場對台灣半導體先進製程可能遷移至美國的討論，使外資流出台股。 第二是聯準會降

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。