台股昨（18）日震盪收高，重新站回20,300點關卡，盤面傳產題材股活蹦亂跳，高力（8996）、漢翔、大亞等量大指標股強強滾，法人看好後市仍有輪漲空間，但操作不宜過度追高，逢拉回擇優進場。

降息與地緣政治不確定性持續籠罩市場，美股四大指數開高走低，目前都已失守季線支撐，其中標普指數連四黑，為四個多月來最長連跌紀錄，台股昨日殺低至2萬點附近，獲得多頭抵抗，連二日收紅。

盤面電子股成交占比壓抑在六成以下，評價偏低、籌碼穩定的傳產題材股躍居盤面亮點，包括合機、高力、華固、冠德、欣陸、國統、大亞、瑞智、漢翔、國產、寶成、巨大等法人買盤進駐個股，昨日漲幅達2.7%至9.9%不等。

受惠大陸減少煉銅產出，以及西方國家對俄羅斯銅出口制裁，國際銅價今年來漲幅逾12%，改寫2022年6月來新高，加上台電強韌電網將汰換246.5公里電纜，線纜族群營運可望大幅受惠，合機昨日攻頂收58.4元、連五紅，大亞亦續創波段高點。

403花蓮大地震之後，大眾關注住宅結構安全議題，台北市更宣示進入「大都更時代」，加上高殖利率題材，華固昨日拉出一根長紅收漲停價149元，改寫掛牌以來收盤新天價，帶動冠德、欣陸等營建股，以及國產等資產股同步收高。

愛迪達看好奧運等夏季運動盛事即將登場，將帶動運動鞋需求強勁，上修全年財測，股價強漲8.6%，直奔兩年來新高，寶成昨日反彈3.1%收35.6元，收復所有均線，營運出現轉機的自行車大廠巨大漲2.7%收225元，站回5日線。