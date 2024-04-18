台積電看手機、PC復甦慢 法人：ADR表現攸關台股走勢

美國費城半導體指數重挫3.25%，台股今天高低震盪逾300點，由台積電翻紅領軍上漲87.87點。由於台積電法說會釋出手機、PC復甦不如預期，晶圓代工成長增幅略降，法人認為，台積電ADR及明天股價表現將是影響台股走向的關鍵。

台股今天漲87.87點，收在20301.2點，成交值新台幣4484.9億元，加計盤後交易約4555.37億元。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉接受電訪表示，台股今天指數波動空間正好在昨天範圍內，更墊高指數；從技術面來看，連兩天收紅K，但未完全封閉前天的缺口，且未站上5日、20日均線。

黃國偉指出，台積電法說會下修全年晶圓代工產值增幅，從年增20%降為年增14%至19%；不過，台積電仍維持美元營收成長目標，增幅約21%至26%。美國科技股後續表現，尤其是台積電美國存託憑證（ADR）及明天現股表現將成觀察指標。

他說，權值王台積電明天股票可能受ADR影響外，股價能否跳空補上所有缺口，也將關係能否扭轉台股走勢。

另外，台股今天傳產、金融類股上漲0.8%至0.9%，但電子股上揚0.21%。傳產股當中，受惠台電強韌電網計畫的電纜股多檔漲停，搭上美國基建題材的重電股也有表現，但後續電子股走勢仍需觀察；美股財報週陸續公布，也將持續影響美股及台股表現。

三大法人今天合計賣超60.43億元，其中外資及陸資賣超66.59億元、自營商賣超6.81億元，但投信買超12.97億元。

台灣證券交易所統計，外資今天賣超前3名依序為中工1萬5411張、聯電1萬5012張、華新1萬4093張；賣超台積電7932張，排第11名。

外資今天買超前3名依序為漢翔1萬3435張、新光金1萬2900張、兆豐金1萬2757張。