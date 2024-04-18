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高股息ETF換股潮開跑 00900大開大闔調整持股為哪樁？

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
高股息ETF換股潮來了！由富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息打頭陣，調整將自18日交易結束後生效，亦即自4月19日起生效。台股示意圖。記者林俊良／攝影
高股息ETF換股潮來了！由富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息打頭陣，調整將自18日交易結束後生效，亦即自4月19日起生效。台股示意圖。記者林俊良／攝影

市場重量級焦點-高股息ETF換股潮來了！由富邦特選高股息30（00900）、中信成長高股息打頭陣，調整將自18日交易結束後生效，亦即自4月19日起生效。

根據臺灣指數公司18日公告資訊，一共有八檔ETF公告成分股定審，其中，最受市場矚目的是富邦特選高股息30，追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數，本次在30檔中更換19檔，換股檔數比例為63.3%。

新增19檔為：東元、聯強、中華電、國產、裕民、京城銀、元大金、健鼎、台灣大、欣銓、遠傳、致伸、世界、崇越、群益證、啟碁、群電、富邦媒、宏全。

刪除大成、台肥、潤隆、東和鋼鐵、台積電、義隆、可成、兆豐金、中信金、神基、大立光、鈊象、家登、材料-KY、譜瑞-KY、中美晶、頎邦、環球晶、群聯。

即便放眼全球，台灣股市殖利率仍為其中的佼佼者，富邦特選高股息30更是從市值前兩百大的產業獲利龍頭篩選出高息標的，坐享股息收益，指數殖利率在一眾高息產品中向來是數一數二，透過多次參與指數成分股除息機會，累積高息收。

作為9字輩的先行者，富邦特選高股息ETF深諳除息行情是臺灣股市的動能之一，因此每年都搶在4月進行第一次指數調整，納入7月前準備進行除息的個股，進行除息行情的布局。

富邦投信指出，目前高股息ETF總管理規模約占台股總市值2.4%，可見投資人的習慣已從過去定期定額高息個股，慢慢轉換成透過ETF來進行資產配置。透過ETF來參與個股除息一方面能減少選股困難，一方面能避免耗時規劃部位，對希望能參與除息行情的投資人來說確實是不錯的工具。

富邦特選高股息30前一次指數調整新增及刪除各20檔，此次調整將會新增刪除各19檔標的，最大化的提高除息參與率，其中，由於部分半導體、高速運算相關類股股價拉高使得殖利率降低，因此除了調整相關產業持股外，還會納入低基期高殖利率的金融、航運類股，為今年的除息秀拉開序幕。

新持股名單預估殖利率最高的成分股群益證今年將配發1.33元，以今日收盤價22.61元計算殖利率達到5.88%，其餘持股平均殖利率約為4.5%。而7月富邦特選高股息將會再次更換手中持股，參與下半年的除息行情。

因此，預估今年全年參與除息個股的殖利率有望落在8%~10%，在加權指數在高檔的情況下算是相當高的殖利率，投資人可以期待今年富邦特選高股息的行情表現。

富邦特選高股息30所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數，本次在30檔中更換19檔。業者提供
富邦特選高股息30所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數，本次在30檔中更換19檔。業者提供

ETF 個股 除息 高股息

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