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尼得科超眾連飆3根漲停 這幾檔散熱股也大漲

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

尼得科超眾（6230）今（18）日拉出第3根漲停板，創2021年7月以來的高點，多檔散熱股也是大漲的表現，奇鋐（3017）以平盤開出後走高，一度衝達692元，創下歷史新高，盤中漲幅逾7%，健策（3653）、雙鴻（3324）也是上漲表現。

台股今日震盪，早盤以20,126.57點開出，下跌86.76點，指數開低後一度下滑至20,057.81點，下跌155.52點，但盤中翻紅，一度衝高至20,347.14點，盤中高低點差距達289.33點，振幅1.43%。

台股震盪，散熱股則由尼得科超眾領軍走高，尼得科超眾母公司Nidec接獲Supermicro大單，規劃擴大伺服器用水冷模組CDU產能10倍，新產能預計今年6月將可加入生產，消息公布後，連日來尼得科超眾股價強漲，今日以226元漲停板開出後鎖死，連續拉出3根漲停板。

AI股今日雖是漲跌互見，但散熱股表現相對整齊，尼得科超眾飆上漲停鎖死，奇鋐也是大漲走勢，早盤以638元平盤開出，一度下滑至630元，之後快拉升翻紅，一度衝達692元，上漲54元，漲幅8.46%，創下歷史新高，盤中漲幅逾7%。

健策早盤以904元開低後翻紅，一度拉升至961元，盤中漲幅逾4%；雙鴻也是開低走高，早盤以793元開低，盤中翻紅一度拉升至823元，盤中漲幅逾1%；不過，建準（2421）則是下跌表現，盤中跌幅逾1%。

漲停 超眾

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