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宏致攜手美商 開發高速新品

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北報導

宏致（3605）昨（17）日宣布，與美國寬頻連接市場高效能類比半導體供應商Spectra7，已在北美數據中心市場成功開發新800Gbps高速線，並搭載Spectra7低功耗類比晶片技術的高速線產品，可為大型企業和OEM/ODM廠提供800Gbps主動式銅線纜（ACC） 組件。

這些產品應用範疇，包括高效能運算網路設備（如路由器、交換機等伺服器裝置）、通信設備、多功能工作站等高速高效運算設備，已成功進入AI領域。

宏致預估，今年AI相關產品營收占比可望達一成，目標將在2024年實現獲利成長。

宏致發言人扶大桂表示，這項成功的合作將進一步推動北美數據中心發展，為數據傳輸提供更強大基礎設施。面對未來AI潮流，市場對高速傳輸需求不斷攀升，高速傳輸速度800Gbps的ACC線纜具有不需進行光電轉換及傳輸速度快的優勢，能為客戶提供更經濟與高效解決方案。

Spectra7也表示：「很高興與宏致合作使用Spectra7創新的GaugeChanger集成晶元，擴大對800Gbps ACC解決方案的運用，並在DesignCon 2024一起展示共同開發的技術。」

AI 半導體

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