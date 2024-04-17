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M31自結3月稅後虧損300萬元、每股淨損0.1元 較去年同期由盈轉虧

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

矽智財（IP）供應商M31（6643）17日應主觀機關要求，公告今年3月自結數，單月稅後虧損為300萬元，每股淨損0.1元，和去年同期相比由盈轉虧。

外資最新報告指出，相較於其他業者，M31更能受惠於美中地緣關係緊張，主要是因為與美中兩國半導體供應鏈都有密切的合作關係，因此看好M31後市營運。

觀察股價走勢，16日M31不畏大盤重挫，逆勢收紅K，盤中最高觸及1,340元，17日在台股強漲帶動下，也上漲15元，收在1,325元、漲幅1.15%。

M31累計今年2-3月稅後純益1,800萬元，和去年同期相比大幅下滑77.22%，每股純益0.5元。展望今年，總經理張原熏在先前的法說會上坦言，由於專案時程不可預測性與先進製程設計的複雜性增加，對2024年營收成長抱持謹慎態度，且考量研發費用增加的力道，也同樣對今年獲利成長持保守看法。

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