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台股上漲311點 三大法人賣超261億元
台股17日以19986.62點開出，盤中最高一度達20264.99點，終場收在20213.33點，上漲311.37點，漲幅1.56%，成交量4,042.74億元，三大法人賣超261.59億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超222.15億元，投信買超14.65億元，自營商賣超（合計）54.09億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.8億元，自營商（避險）賣超35.28億元。
4月台指期今日結算，台股在16日大跌後強勢反彈，盤面上以電器電纜、電機等重電概念表現最為亮眼，其中電機有中興電（1513）、華城（1519）、樂事綠能（1529）、士電（1503）、大同（2371）等五檔漲停，而電器電纜則是有榮星（1617）、合機（1618）、華榮（1608）、華電（1603）、大亞（1609）、宏泰（1612）、億泰（1616）等多家漲停。
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