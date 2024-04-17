台股站穩兩萬大關漲311點收20,213點 台積電上揚16元收804元

台股17日開高走高、跌深反彈，站穩兩萬點大關，但尚未站回月線，收盤指數20,213.33點，漲311.37點、漲幅1.56%，成交金額4,042.74億元。此外，櫃買指數也轉強，收250.33點、漲4.81點、漲幅1.96%。 台積電（2330）收804元、漲16元。

觀察各類強勢族群，重電族群成大盤領頭羊，表現最為強勢，華城、士電、中興電攻上漲停作收，東元、亞力收漲8.3%以上，上緯投控收漲6.8%、森威能源收漲3.4%，紛紛走強。

此外，電器電纜指數大漲逾6.8%，大亞、華榮、合機、宏泰、億泰、榮星、華電全數強勢鎖上漲停板作收。其中，大亞更是人氣指標，超過10.8萬張大量。

在資金輪動之下，AI相關強勢的族群包括，CoWos 概念股的弘塑、旺矽、穎崴、家登、辛耘、信紘科等；散熱族群的尼得科超眾、泰碩、雙鴻、健策、奇鋐等；封裝測試族群的同欣電、典範、京元電子、矽格、日月光投控等表現強勢。

其它強勢族群還有，建材營造的國產、建國收上漲停板，長虹、寶徠、國建、愛山林、皇倉等；與原物料銅相關的概念股，第一銅、大山、華新、聯茂、金益鼎、金居等也紛紛走強。

法人提醒，明天台積電法說具關鍵，個別族群必須觀察波段最強勢的散熱、半導體設備在回檔過程中的強度，以及第1季公布獲利或將相對亮眼的AI伺服器急跌後能否止跌回穩，做為電子股止跌回穩的參考。非電族群聚焦於中東衝突題材，例如：貴金屬、無人機，以及台股重挫過程中相對抗跌且量能有控的自行車、汽車零組件、成衣等相關個股。