光寶科營收重摔股價失守百元 邱森彬：首季營運谷底
光寶科第1季營收罕見跌破新台幣300億元大關，造成股價失守百元防線，對此，光寶科總經理邱森彬認為影響股價的變數太多，重點是把事情做好，第1季是光寶科的營運谷底，看好第2季比第1季好，下半年值得期待。
光寶科日前公布第1季營收287.75億元，年減15.8%，創下20多年來單季營收首度跌破300億元大關，造成近期股價走弱，16日隨著台股大跌，股價失守百元關卡，為2023年6月以來首見。
對此，邱森彬今天出席光寶科與北科大聯合研發中心揭牌暨剪綵典禮，他表示，由於遊戲機等消費性電子產品去年第4季銷售不盡理想，今年第1季面臨庫存調整，公司營收下滑。
他觀察，遊戲機的庫存調節可能延續到第2季，另外原本期待今年PC市場出現反彈，現在看起來，上半年動能並不明顯，期待下半年AI PC能有所帶動。
不過在熱門的AI伺服器方面，晶片缺料問題有所紓解，光寶科供應AI伺服器的電源，第2季出貨將明顯成長，年增率至少從20%至30%起跳。整體來看，第1季是光寶科的營運谷底，第2季會比第1季好，下半年值得期待。
而為了解決人才短缺問題，光寶科今與台北科技大學深化合作，成立聯合研發中心今天揭幕，未來雙方將聚焦AI、智慧能源、光電科技、材料科學等領域，在技術研發上共同創新，並合作培育高階研發人才。
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